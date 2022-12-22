Sıcak havayı fırsat bilen mahalle sakinleri mıntıka temizliği yaptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 30 kişilik mahalle sakini, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek mıntıka temizliği yaptı.

İlçenin Esentepe Mahallesi’ndeki Pizok TOKİ’lerinde yaşayan vatandaşlar, havanın güzel olmasını fırsat bilerek 30 kişilik bir grupla çevre temizliği gerçekleştirdi. Havanın güzel olmasıyla mahalle sakinleri olarak gönüllü olarak temizlik yaptıklarını ifade eden Sait Musaoğlu isimli vatandaş, “Bugün havanın sıcak olmasıyla mıntıka temizliğine başladık. Bugün mahalle sakinleri olarak 30 kişilik bir grupla 3 kilometrelik bir çevre temizliği yaptık. Kış aylarının başlamasıyla kirlilik her yerde hat safhada oluyor. Bizde buna dikkat çekmek için elimizde geleni yaptık. Şükürler olsun faydası oldu. Bunu her zamanda yapacağız. Bugün bizle bu temizliğe destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.