Seyyit Taha-i Hakkari türbesi vatandaşların akınına uğradı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyit Taha-i Hakkari hazretlerinin türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, Şemdinli’ye bağlı Nehri köyündeki Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha-i Hakkari hazretlerinin türbelerini ziyaret ediyor. Ziyarete gelenlerden Fikri Algül, "Seyyid Taha-i Hakkari Türbesi, Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunmaktadır. Yaklaşık 40 yıl boyunca ilim ve irfan üzerine burada öğrenciler yetiştirmiş bir mekan olarak önem arz etmektedir. Tarihçesi açısından çok önemli bir bölgedir. Seyit Taha-i Hakkari çalışmaları süresince buranın Şiileşmesini engellemiştir. Tarihi açısından bakıldığı zaman farklı bir öneme sahiptir. Anadolu’nun yetiştirdiği çok büyük alimlerdendir. Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri Hakkari ismini buradan almıştır. Necip Fazıl Kısakürek’in ziyaret ettiği bir yerdir. ’Şemdinli dağlarından içtim nur çeşmesinden kurtuldum Akreplerin ruhum düşmesinden’ diye buraya özgü beyti vardır. Seyyid Abdullah Nehri burası için özellikle Osmanlı hanedanına bağlılığı açısından çok önemli bir yerdir. Duası vardır Tarihte yer edilmiştir. ’İşte hep yetim hep mahsun kalmıştır Nehri halkı daim olsun Sultan Abdülhamit tahtı’ diye. Osmanlı’ya karşı bağlılıklarını ifa etmiştir" dedi.