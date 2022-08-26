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Şemdinli’nin yeni kaymakamı göreve başladı
2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, göreve başladı.
HAKKARİ 26.08.2022, 09:24
2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, göreve başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Pütürge Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, görevine başladı. Kaymakam Batuhan Taşgın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Halit Alp, Başkan Yardımcısı Zeki Ercan mahalle muhtarları ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
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