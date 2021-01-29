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Şemdinli’de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.
HAKKARİ 29.01.2021, 10:27
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.Şemdinli’de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Şemdinli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, Beyyurdu mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Yaklaşık bir saat karda mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı.