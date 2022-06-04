banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

Şemdinli’de yılsonu sergisi

Hakkari’nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.

HAKKARİ 04.06.2022, 08:47
Şemdinli’de yılsonu sergisi

Hakkari’nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.

Şemdinli Aile Parkı’nda düzenlenen sergide; el sanatları, nakış, kilim, resim, giyim, trikotaj ve geri dönüşüm kurslarında kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. El emeği, göz nuru emeklerini sergileyen usta öğreticiler ve kursiyerler, sergiyi gezen Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve protokol üyelerine bilgi verdi.

Sergiye Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu