Şemdinli’de yılsonu sergisi

Hakkari’nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.

Şemdinli Aile Parkı’nda düzenlenen sergide; el sanatları, nakış, kilim, resim, giyim, trikotaj ve geri dönüşüm kurslarında kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. El emeği, göz nuru emeklerini sergileyen usta öğreticiler ve kursiyerler, sergiyi gezen Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve protokol üyelerine bilgi verdi.

Sergiye Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.