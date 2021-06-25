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Şemdinli’de tırpanla ot biçme mesaisi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sakinleri, aşırı sıcaklara rağmen tırpanla ot biçerek kış hazırlığı yapıyor.

HAKKARİ 25.06.2021, 13:24
Şemdinli’de tırpanla ot biçme mesaisi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sakinleri, aşırı sıcaklara rağmen tırpanla ot biçerek kış hazırlığı yapıyor.

Şemdinli ilçe merkezine bağlı Altınsu köyündeki çiftçiler, 30 dereceyi bulan sıcaklıkta tırpan çekiyor. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ve kış hazırlığı yapan çiftçiler, kavurucu sıcaklardan dolayı sabah erken saatlerde 5-6 kişilik gruplar halinde ot biçmeye başlıyor. Kışın besledikleri hayvanlar için yazın ot ve saman hazırlığı yaptıklarını ifade eden Halil Bay, “Biçerlerin giremediği yerlere mecburen tırpanlarla giriyoruz. Biçtiğimiz otu kışın kendi hayvanlarımıza vereceğiz. Tırpan çekmek oldukça zahmetli ve yorucu bir iştir” dedi.
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