Şemdinli’de sokak hayvanları unutulmadı

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, beraberindeki ekiple karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Şemdinli Belediyesinin sokak hayvanları için yıl boyunca devam ettirilen mama desteği, havaların soğuduğu bu dönemde de sürdürülüyor. Ekipler, kışın karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına mama ve yem bıraktı. Belediye Başkanı Tahir Saklı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Zeki Ercan’la sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Köpekleri kendi eliyle besleyen Tahir Saklı, “Özellikle yağışlı günlerde sokak hayvanları, kuşların ve yabani hayvanların kardan dolayı beslenemediğini ve hayvanların yemlendiği alanların kar altında kalmasından dolayı bizde kendi ekibimizle beraber burada özellikle sokak hayvanları ve kuşlar için mama, ekmek ve yem gibi benzeri gıdalar bıraktık. Tabi sonuçta bunlarda dünyada bize ortaklar, onlarında yaşama hakları var. Bize döşen görev de onların haklarını savunmaktır” dedi.