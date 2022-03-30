Şemdinli’de silah ve mühimmat bulundu
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda tespit edilen bir sığınak/barınak içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 adet 14.5’luk uçaksavar mühimmatı, 339 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 adet mayonlu Bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet 100’lük boş Bixi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.