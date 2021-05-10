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Şemdinli’de “Seyir Tepesi” projesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Efkar Dağı’nın zirvesinde hayata geçirilecek ‘Seyir Tepesi’ proje kapsamında yol ve duvar örme çalışmaları devam ediyor.

HAKKARİ 10.05.2021, 15:38
Şemdinli’de “Seyir Tepesi” projesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Efkar Dağı’nın zirvesinde hayata geçirilecek ‘Seyir Tepesi’ proje kapsamında yol ve duvar örme çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Efkar Dağı’na gelerek çalışmaları inceledi. Başkan Saklı, çalışmalar hakkında bilgi alarak duvar örme işinde işçilerle birlikte çalıştı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Saklı, “Efkar Dağı’ndayız. Şemdinli için seyir tepesine dönüştürülecek alandayız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Seyir tepesinde şu an yol genişletme ve duvar örme çalışmalarını yapıyoruz. Bir kısmı bitti, inşallah kısa bir zaman içerisinde güzel bir tesis kuracağız. Sonbaharda inşallah hizmette girecek” dedi.
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