Şemdinli’de şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlid okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Şemdinli Ulu Camiide düzenlenen mevlid programına Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ve beraberindekiler mevlid programından sonra şehitler için dua ettiler.