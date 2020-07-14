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Şemdinli’de şehit ailelerine ziyaret
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ KAYMAKAMI YAKUP GÜVEN, BERABERİNDEKİLERLE ŞEHİT AİLELERİNİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ.
HAKKARİ 14.07.2020, 17:43
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Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindekilerle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kaymakam Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Yarbay Ali Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek Kur’an Kerim hediye etti.
Kaymakam Yakup Güven ve beraberindeki heyet, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü nedeniyle Asri Mezarlığına gidip Şehit Ahmet Budak’ın mezarını ziyaret edip dua etti.
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