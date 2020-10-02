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Şemdinli’de korona virüs denetimi
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
HAKKARİ 02.10.2020, 10:32
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi yaptı.
Vatandaşlara maske dağıtılırken, emniyet ve belediyeye ait araçlardan da bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.
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