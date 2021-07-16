Şemdinli’de ‘kitap kafe’ hizmete açıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için dizayn edilen ‘Kitap Kafe’ hizmete girdi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında açılışı Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye başkanı Tahir Saklı ve kurum amirleri tarafından yapılan ‘kitap kafe’de kitap okuyanlara ücretsiz çay ile kahve ikram edilecek. Proje kapsamında ebru sanatı ve gitar kursunun yanı sıra sinema, tiyatro, şiir dinletisi, ve söyleşi gibi etkinliklerin de organize edileceğini belirten Kaymakam Yakup Güven, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik projelere destek verdiğini ve Şemdinli’de gençler için güzel bir mekan açıldığını söyledi.

Öğrencilerden Rojbin Yılmaz da, kitap kafenin öğrenciler için çok güzel bir fırsat olduğunu belirterek, “Daha önce ilçemizde böyle bir mekan yoktu. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Artık ders çalışmak isteyenler buraya gelebilirler. Ayrıca ücretsiz ikramlar olacak. Böyle güzel bir imkan da var. Emeği gecen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.