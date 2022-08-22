Şemdinli’de kaza:1 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Sehat Ö. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Sehat Ö. yararlandı. Olay sonrası kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Serhat Ö. ambulans ile Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı Serhat Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.