Şemdinli’de kar yoğun kar yağışı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Şemdinli’ dün gece itibariyle başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçede ekipler yolların kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verilirken Şemdinli ilçesinde tüm okullarda kardan dolayı yarım gün eğitim yapılmayacak. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar nedeniyle bugün ilçemizin merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim, öğretime saat 12.00’den itibaren yarım gün ara verilmiştir" denildi.