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Şemdinli’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

HAKKARİ 22.08.2022, 22:33
Şemdinli’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşevler Mahallesi’nde Sehat Ö. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Sehat Ö. yararlandı. Olay sonrası kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Serhat Ö. ambulans ile Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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