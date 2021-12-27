Şemdinli’de elektrik direkleri buz tuttu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle elektrik direkleri buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Şemdinli’de birçok bölgede oluşan buzlanma ve don hayatı durma noktasına getirirken, çatılarda ise bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan bin 450 rakımlı Ortaklar bölgesinde ise etkili soğuklar nedeniyle elektrik direkleri ve iletkenler buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü Ortaklar bölgesinde direklerin buz tutması Derecik ilçesinde elektrik kesintisine neden oldu.