Şemdinli’de deprem ve doğal afet farkındalık istişare toplantısı gerçekleştirildi

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı başkanlığında STK temsilcileri, meslek odaları, dernekler ve muhtarlarla, deprem farkındalık istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından, yer bilimcilerinin de Hakkari ve ilçeleri üzerine deprem ile ilgili yapılan açıklamaları sonrası Şemdinli Belediyesi harekete geçti. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı başkanlığında, ilçenin STK temsilcileri, meslek odaları, dernek yöneticileri, avukatlar ve muhtarlarla, deprem ve doğal afetler farkındalık istişare toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda Başkan Saklı ve katılım sağlayan yöneticiler deprem ve doğal afet olayları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Saklı, "oldukça verimli bir toplantı oldu. STK temsilcileri, meslek odaları, dernekler, mimar ve mühendisler, avukatlar, muhtarlar ve esnaflarımızla bundan sonraki süreçlerde de buna benzer toplantıları gerçekleştireceğiz. İlçemizin geleceği adına hep beraber karar vereceğiz. Duyarlılık gösterip katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Deprem ve doğal afetler istişare farkındalık toplantısına Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Kızılay Şemdinli Şubesi BaşkanıMehmet Özer, Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muharrem Tekin, Ziraat Odası Başkanı Cadır Beşer, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdulmetin Erden, Sabri Baran Özel Derneği Başkan Yardımcı Muharrem Alkan ve yöneticileri, avukatlar, mimar ve mühendisler ile muhtarlar katıldı.