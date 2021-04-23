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Şemdinli’de dağ keçileri görüntülendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bağlı Aktütün köyü yakınlarına kadar inen dağ keçileri görüntülendi.

HAKKARİ 23.04.2021, 14:59
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Şemdinli’de dağ keçileri görüntülendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bağlı Aktütün köyü yakınlarına kadar inen dağ keçileri görüntülendi.

Bölgede terör olaylarının bitmesi yaban hayatını olumlu etkiledi. Sayıları her geçen gün artan ve yaşam alanları genişleyen dağ keçileri de artık yerleşim alanları yakınlarında görülmeye başlandı. Aktütün köyü bölgesinde dolaşan dağ keçileri, kısa süre sonra gözden kayboldu. Köyde yaşayanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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