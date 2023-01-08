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Şemdinli’de 9 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ 08.01.2023, 10:43
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, saat 08.00 itibari ile Şemdinli ilçesinde 2 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.