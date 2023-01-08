Şemdinli’de 9 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, saat 08.00 itibari ile Şemdinli ilçesinde 2 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.