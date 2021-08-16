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Şemdinli’de 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonette 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HAKKARİ 16.08.2021, 19:04
Şemdinli’de 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonette 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 14 Ağustos 2021 günü Şemdinli ilçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında bir şahsın kullandığı kamyonette yapılan kontrolde, zula bölümlerde 9 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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