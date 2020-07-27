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Şemdinli’de 80 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN YILDIRIM-2 CİLO OPERASYONU KAPSAMINDA 80 KİLO 630 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
HAKKARİ 27.07.2020, 15:08
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Üstünağaç mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla dere yatağına gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 80 kilo 630 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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