Şemdinli’de 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şemdinli’de 10 köy ve 39 mezra olmak üzere 49 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Karla kaplı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü kaydedildi.