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Şemdinli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI.
HAKKARİ 30.08.2020, 11:27
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.
Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.
Törene Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Ümit Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve kurum amirleri katıldı.
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