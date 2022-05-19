Şemdinli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Şemdinli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; jimnastik, dans ve halk oyunu gösterisiyle devam etti. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ile devam eden program, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Kaymakam Muhammet Tugay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Furkan Manav, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Belediye Başkanı Vekili Zeki Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.