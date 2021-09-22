banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!

Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı

İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay görevine başladı.

HAKKARİ 22.09.2021, 15:34
Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı

İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay görevine başladı.

Kaymakamlar kararnamesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven’in yerine atanan Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay ilçeye geldi. Şemdinli Hükümet Konağının bahçesinde yapılan karşılama törenine, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Kaymakam Tugay, daha sonra makama geçti.

Kaymakam Tugay, makamında protokol üyeleri ve kurum amirleri ile bir süre sohbet etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0