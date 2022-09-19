Son Dakika
Şemdinli Kaymakamı Taşgın şehit ve gazi ailesini ziyaret etti
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle anma programı düzenlendi.
HAKKARİ 19.09.2022, 17:32
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle anma programı düzenlendi.
Şemdinli’de ’19 Eylül Gaziler Günü’ programı nedeniyle çelenk sunma törene ilçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Törenin akabinde Kaymakam Taşgın ve beraberindekiler Şemdinli ilçesinde bulunan gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek ailelerinin taleplerini dinledi.