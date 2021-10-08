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Şemdinli ilçesi kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

HAKKARİ 08.10.2021, 20:28
Şemdinli ilçesi kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında 7 Ekim 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklandığı değerlendirilen kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi. Muhafaza altına alınan EYP düzeneği olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir” denildi.

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