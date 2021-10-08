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Şemdinli ilçesi kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
HAKKARİ 08.10.2021, 20:28
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında 7 Ekim 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklandığı değerlendirilen kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi. Muhafaza altına alınan EYP düzeneği olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir” denildi.