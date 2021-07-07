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Şemdinli Devlet Hastanesine yeni ultrason cihazı alındı

Hakkari’nin Şemdinli Devlet Hastanesine 4 boyutlu renkli doppler ultrason cihazı alındı.

HAKKARİ 07.07.2021, 09:21
Şemdinli Devlet Hastanesine yeni ultrason cihazı alındı

Hakkari’nin Şemdinli Devlet Hastanesine 4 boyutlu renkli doppler ultrason cihazı alındı.

Şemdinli Devlet Hastanesine alınan 4 boyutlu cihaz vatandaşların hizmetine alındı. Alınan yeni cihazla vatandaşların başka yere sevk edilmesine gerek kalmazken, hasta ve hasta yakınları ise memnuniyetlerini dile getirdi. Daha önce cihaz olmadığı için Yüksekova ilçesine gitmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, bu hizmeti ilçeye sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.
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