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Şemdinli-Derecik kara yolunda genişletme çalışması

Hakkari’nin Şemdinli-Derecik kara yolunda genişletme çalışması devam ediyor.

HAKKARİ 29.09.2021, 09:10
Şemdinli-Derecik kara yolunda genişletme çalışması

Hakkari’nin Şemdinli-Derecik kara yolunda genişletme çalışması devam ediyor.

Şemdinli-Derecik kara yolunda yürütülen çalışmalar titizlikle yürütülürken, sarp bölgelerdeki kayalar ise dinamit yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatılıyor. Güvenlik önlemleri alınarak patlamalar yürütülürken, yolun tamamlanmasıyla sürücüler konforlu ulaşıma kavuşacak.

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