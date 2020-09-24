Şemdinli Belediyesinden yol yapım çalışması

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, Beşevler Mahallesi’nde yol ve istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beşevler Mahallesi’ndeki Yayla Caddesi’nde istinat duvar yapımına başladılar. Özellikle araç geçişi esnasında sıkıntılı olan yollarımızı onarmaya çalışıyoruz. Bölgemizde kış ayları şiddetli geçtiğinden dolayı birçok yolumuz tahrip oluyor. Bundan dolayı kalıcı bir çözüm için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.