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Şemdinli Belediyesinden yol yapım çalışması
HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ, BEŞEVLER MAHALLESİ’NDE YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
HAKKARİ 24.09.2020, 12:41
Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, Beşevler Mahallesi’nde yol ve istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beşevler Mahallesi’ndeki Yayla Caddesi’nde istinat duvar yapımına başladılar. Özellikle araç geçişi esnasında sıkıntılı olan yollarımızı onarmaya çalışıyoruz. Bölgemizde kış ayları şiddetli geçtiğinden dolayı birçok yolumuz tahrip oluyor. Bundan dolayı kalıcı bir çözüm için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
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