banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Faiz kararına doğru
Faiz kararına doğru
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı

Şemdinli Belediyesinden yol çalışması

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi ulaşımın olmadığı mahallelerde yol çalışması başlattı.

HAKKARİ 18.11.2020, 11:51
2
Şemdinli Belediyesinden yol çalışması

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi ulaşımın olmadığı mahallelerde yol çalışması başlattı.

İlçenin farklı mahallerindeki çıkmaz sokakların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Beşevler Mahallesi 108. Sokak bölgesinde başlatılan yeni yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili birim yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Halkımız için elimizden gelen her hizmeti yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378