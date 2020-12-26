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Şemdinli belediyesi sokak hayvanları için önemli bir adım attı
Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi sokak hayvanları için kollarını sıvayarak yaşam alanlarına yeni kulübeler inşa edildi.
HAKKARİ 26.12.2020, 14:10
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Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi sokak hayvanları için kollarını sıvayarak yaşam alanlarına yeni kulübeler inşa edildi.Şemdinli Belediyesi sokak hayvanları için kollarını sıvayarak yaşam alanlarına yeni kulübeler inşa edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Sokak hayvanlarının kış şartlarında barınma ihtiyacının giderilmesi ve mevcut yerlerinin iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekiplerimiz tarafından hazırlanan kulübeler, sokak hayvanlarının bulunduğu başta merkez ve kırsal alanlara bıraktık. Yaptığımız kulübelerin içini de serdik. Hayvanlarımız hem ıslanmaktan korunacaklar hem de sıcak kalacaklar. Belediye olarak sokak hayvanlarına mama desteği de veriyoruz. Bu çalışmaya katkı sunan bütün hayvanseverlere ve personellere teşekkür ediyorum” dedi.
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