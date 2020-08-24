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Şemdinli Belediye Başkanı Saklı’dan üst bölgesine ziyaret
HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI TAHİR SAKLI JANDARMA KOMUTANI BİNBAŞI ERDOĞAN CARIK VE BERABERİNDEKİLER ÜST BÖLGESİNDEKİ ASKERLERİ ZİYARET EDEREK MORAL VERDİ.
HAKKARİ 24.08.2020, 12:13
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Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, beraberindekiler ile birlikte üst bölgesindeki askerleri ziyaret ederek moral verdi.
Şemdinli Belediye Başkanı Başkan Saklı beraberinde hakim Suat Sercer Sarılı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve Jandarma Komando Tabur Komutanı Ali Sevindi ile beraber, 2 bin 70 rakımlı Gomane Tepe Üs Bölgesi’ndeki Mehmetçikleri ziyaret etti. Ziyaret ettiği Mehmetçiklerle tek tek sohbet edilirken, görevlerinde kolaylıklar dilediler.
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