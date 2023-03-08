Şehit ve depremzede aileleri yemekte ağırlandı

Hakkari’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ve depremzede aileler yemekte ağırlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Şirin Adıyaman, Hakkari Harp Mamulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği İl Başkanı İbrahim Adıyaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ve depremzede ailelerle yemekte bir araya geldi. Şehit ve depremzede ailelerini Başkan İbrahim Adıyaman ile birlikte güllerle karşılayan Başkan Şirin Adıyaman, kadınların her zaman aile ve toplum yapısında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Adıyaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ve depremzede aileleri yemekte ağırladıklarını belirtti.

Merzan Mahallesi’nde düzenlenen yemeğe çok sayıda şehit ve depremzede ailesi katıldı.