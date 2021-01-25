Şehit torunlarından Vali Akbıyık’a doğum günü sürprizi

Hakkarili Şehit Yusuf Adıyaman’nın kızı Şirin Adıyaman, beraberinde şehidin torunları ile birlikte doğum günü olduğunu öğrendikleri Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundular.

Hakkarili Şehit Yusuf Adıyaman’nın kızı Şirin Adıyaman ve beraberindeki şehidin torunları Ebrar Ecem,Yaren ve Dilara Adıyaman ile Onur Kaya doğum günü olduğunu öğrendikleri Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundular. 1995 yılında PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen 10 çocuk babası Yusuf Adıyaman’ın torunları Vali Akbıyık’ı makamında ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptılar. Çocuklar doğum gününü kutladıkları Vali Akbıyık’a iyi dileklerini ilettiler. Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.