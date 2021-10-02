Şehit kızı Adıyaman’a görkemli nişan töreni

Hakkari’de, 1995 yılında şehit olan Yusuf Adıyaman’ın kızı Şirin Adıyaman için görkemli bir nişan töreni yapıldı.

1995 yılında şehit olan Yusuf Adıyaman’ın kızı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İl Başkanı Şirin Adıyaman, Adana’da turizm sektöründe çalışan Adanalı Suat Özdemir ile nişanlandı. Nergiz Düğün Salonunda yapılan nişan törenine Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar, kanaat önderi Timur Yoldaş, Necman Adıyaman, Hasan Öztunç, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Sekreteri Avukat Abdulmecit Tarhan, Yüksekova Havalimanı Müdürü Erkan Öntürk ve personelleri, Şehit-Gazi-Sen Genel Başkanı Tayip Salgın, şehit ve gazi aileleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan şehit kızı Adıyaman, babasının yokluğunu dolduran güzel yürekli insanların kendisini yalnız bırakmadığını belirterek, nişan törenine katılan, mesaj ve çelenk gönderen herkese teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper’in gönderdiği mesajlar da okundu.