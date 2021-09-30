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Şehit Hakan Toydemir’in ismi kütüphaneye verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye Şehit Hakan Toydemir’in ismi verildi.

HAKKARİ 30.09.2021, 12:57
Şehit Hakan Toydemir’in ismi kütüphaneye verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye Şehit Hakan Toydemir’in ismi verildi.

Şehit Hakan Toydemir’in isminin verildiği kütüphane, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkâri Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Er ve öğrenciler tarafından hizmete açıldı. Genel Başkan Abdurrahman Er, 2 çocuk babası Hakan Toydemir’in 13 Temmuz 2006 tarihinde Bitlis’te şehit olduğunu belirterek, “Şehidimizin eşi Saniye Toydemir bizlere ulaşarak şehidimizin ismini Hakkari ilinde yaşatmak istediğini belirttiler. Bizlerde bu girişimlerini memnuniyetle ve sevinçle karışladık. Daha sonra şehidimizin ismini yaşatma adına büyük bir vefa örneğini göstererek Yunus Emre İlk ve Ortaokulumuzda aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunma adına Şehit Hakan Toydemir adına binlerce kitap göndererek kütüphane oluşturuldu. Öğrencilerimiz bu kitapları okudukça şehidimize sürekli dua edip hatırlayacaklar. Bu özverili çalışmaları ve güzel katkıları için başta şehit eşi Saniye Toydemir Hanımefendiye ve tüm ailesine, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonumuz ve okul aile birliği başkanı olduğumuz Yunus Emre İlk ve Ortaokulumuz adına yürekten teşekkür ediyorum. Şehidimize de yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

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