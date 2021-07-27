banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!

Şehit Çelebi için uğurlama töreni

HAKKARİ (İHA) – Irak’ın kuzeyindeki Goraspi Üs Bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için uğurlama töreni düzenlendi.

HAKKARİ 27.07.2021, 09:34
Şehit Çelebi için uğurlama töreni
banner502

HAKKARİ (İHA) – Irak’ın kuzeyindeki Goraspi Üs Bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için uğurlama töreni düzenlendi.

Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü. Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), sabah saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunulup özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi’nin naaşı helikopterle Yüksekova’ya, buradan da uçakla Kırıkkale’ye uğurlanacağı belirtildi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501