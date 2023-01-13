Şehit annesinin evi yangında büyük hasar gördü

Hakkari’de 4 nüfuslu şehit annesi Peri Türan’nın evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi eski TOKİ konutlarında bulunan şehit annesi Peri Türan’nın evinde meydana geldi. Soba bacasında çıktığı iddia edilen yangın evin içini sardı. Ailenin durumu Hakkari Belediyesi itfaiye ekibine bildirmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Dumandan etkilenen Nimet Türan, Mehmet Türan ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi tarafından yapılan bir saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alınırken evde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Şehit annesi Peri Türan, yangında canlarını zor kurtardıklarını belirterek, evlerinin ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Dışarıda kalan şehit ailesi yakınlarının yanına sığınmak zorunda kaldığı öğrenildi.