banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Dolar yeniden yükselişe geçti
Dolar yeniden yükselişe geçti

Sat Göllerine doğa yürüyüşü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Gölleri bölgesinde dağcılar doğa yürüyüşü yaptı.

HAKKARİ 15.06.2021, 11:05
Sat Göllerine doğa yürüyüşü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Gölleri bölgesinde dağcılar doğa yürüyüşü yaptı.

3 bin 400 rakımdan bulunan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, muhteşem doğasıyla yurtdışı ve yurtiçinde yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘Milli Park’ ilan edilen Cilo ve Sat Buzul gölleri. Normalleşmeyle birlikte yoğun ilgi görüyor.

Doğa yürüyüşü yapan Çetin Yorgun adlı vatandaş, “Yüksekova’mızda bulunan bu doğal güzelliğe şahit olduğum için çok mutluyum. Gerçekten doğal bitki örtüsü ve insan eli değmemiş coğrafyasıyla görenleri mest ediyor. Milli parkımıza dünyanın her yerinden insanları bekliyoruz. Görülmesi gereken bir mekan" dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
hafif yağmur
banner493