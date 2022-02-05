Saldırıya uğrayan kedi kurtarıldı

Hakkari’de bir hayvanın saldırısı sonucu boğazı parçalanan sahipsiz kedi, Hakkari Belediyesine bağlı veteriner ekibinin başarılı ameliyatı sonucu kurtarıldı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde ikamet eden Muhammed Çiftçi isimli çocuk, yaralı halde bulduğu kediyi Hakkari Belediyesi veteriner kliniğine getirdi. Burada yapılan muayenede bilinmeyen bir hayvan tarafından saldırıya uğradığı anlaşılan kedinin boğazında derin bir yara oluştuğu gözlemlendi. Yapılan başarılı ameliyat sonucu tekrar sağlığına kavuşturulan kediyi, kendisini kurtaran çocuk sahiplenirken, bu duyarlı davranışından dolayı veteriner ekipleri kendisine teşekkür etti.