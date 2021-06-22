Saksılardan organik sabuna yolculuk

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında saksıda ürettikleri bitkiden sabun ürettiler.

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bursa Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulunun birlikte kuruculuğunu üstlendikleri projeyle örnek olacak bir işe imza attılar. TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Aylin Sağaltıcı ve Bursa Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulundan Abdullah Yaşar, birlikte kurucusu olduğu “Saksıdaki Doktor” eTwinning projesi ile öğrenciler önce atık materyallerden saksı tasarladılar. Tasarlanan saksılara aloe vera ekip büyüten öğrenciler, elde ettikleri jelle doğal ve sağlıklı sabunlar ürettiler.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, projenin önemine değinerek, “Öğrencilerimiz artık diğer proje ortaklarıyla özgüvenlerini arttırarak kültürler arası etkileşimlere giriyor, yeni projeler geliştiriyorlar. Bu bizleri sevindiriyor. Öğrencilerimizle daha iyiye, üreten bir nesil oluşturma hayalimize doğru hızla ilerliyoruz" dedi.