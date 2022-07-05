banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Şemdinli Belediyesine çiçek ve fidan yardım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hakkari’nin Şemdinli Belediyesine çevre düzenlemesi için gönderilen fidan ve çiçekler teslim alındı.

HAKKARİ 05.07.2022, 08:38
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Şemdinli Belediyesine çiçek ve fidan yardım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hakkari’nin Şemdinli Belediyesine çevre düzenlemesi için gönderilen fidan ve çiçekler teslim alındı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar’ın katılımıyla gönderilen çiçek ve fidanlar teslim alındı. Burada bir açıklama yapan Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, "Şemdinli Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek ve yeşillendirmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarıyla Şemdinli ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yaşanabilir bir Şemdinli için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizi daha özverili bir şekilde sürdürüyoruz. Şemdinli halkı adına desteklerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
21°
açık