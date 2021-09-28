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Sahnede deney yaparak hem şaşırttılar hem eğlendirdiler

İstanbul’dan gelen "Yaratıcı Zihinler" ekibi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bilim armonisi kapsamında yaptıkları gösteriyle öğrencileri hem şaşırttılar hem de eğlendirdiler.

HAKKARİ 28.09.2021, 10:18
Sahnede deney yaparak hem şaşırttılar hem eğlendirdiler

İstanbul’dan gelen "Yaratıcı Zihinler" ekibi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bilim armonisi kapsamında yaptıkları gösteriyle öğrencileri hem şaşırttılar hem de eğlendirdiler.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezinin bahçesinde düzenlenen "Yüksekova Bilim Armonisi" şenliğine İstanbul’dan gelen "Yaratıcı Zihinler" ekibi de katıldı. Kurdukları sahnede deneyler yapan ekip, öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı. Deneyler yapan Ömer Kaan Karahan, “Öğrencileri eğlendirmek için buradayız. Özellikle pandeminin verdiği stres sonrası bizde bilim üzerine deneyler yaparak öğrencileri eğlendirdik. Milli Eğitim bünyesinde böyle bir girişim yaptık. Yaklaşık 12 deney gerçekleştirdik. Özellikle çocukların gündelik hayatta gördükleri olayları biz de deneylerle sağlıyoruz ve bilim sevgisini aşıyoruz. Biz bu işi 8 yıldır yapıyoruz. Yüksekova’yı bu güzel programdan mahrum etmemek için İstanbul’dan geldik. Bizi buraya çağıran eğitim camiasına teşekkür ederiz” dedi.

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