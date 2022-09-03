Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari’de Hayat Var" sloganı ile Kent Parkta düzenlediği etkinlikler Sahne sırası sende final programı ile sona erdi. Final sonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocuklarla birlikte halay çekti. Çocuklar valinin elinde oynamak için adeta birbirleri ile yarıştı.

Kent Parkta düzenlenen belediyenin değişik etkinliklerine yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Sahne sırası sende ve pes turnuvası birincilerinin ödül töreni için düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz, türkücü Aydın Aydın ve yüzlerce vatandaş çocukları ile birlikte katıldı. Vali Akbıyık ve Vali Yardımcısı Kasımoğlu tribünlerde çocuklarla beraber programı izledi. Eline sazı alan Vali Yardımcısı Kasımoğlu birbirinden güzel eserler seslendirerek yarışmanın startını verdi. Vali Akbıyık, belediyenin Kent Park’ta düzenlediği etkinliklere halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Sahne sırası sende final programı 4 finalist yarıştı

Jüri üyeliğini türkücü Aydın Aydın, sanatçı ikizler Özgür ve Bülen Kuşar kardeşler, Mahmut Duman ve Minür Beyter’ın yaptığı sahne sırası sende final programında 4 finalistin yarıştı. Birinci gelen Cihat Duman’a 5 bin TL, ikinci yarışmacı Ferhat Gezer 3 bin TL, üçüncü yarışmacı Aleyna Koçak 2 bin TL, dördüncü yarışmacı İran uyruklu Amran Karimi plaket plaket verildi. Yarışmacıların ödülünü Vali Akbıyık kendi elleri ile takdim ederek başarılar diledi. Programda Pes turnuvasında ise birinci olan Mazlum Doğan Kanat’a değişik hediyeler verildi. Görevliler tarafından tribünde dolaştırılan mikrofonda vatandaşlar görüşlerini açıklayarak, belediyenin düzenlediği etkinliklerin Hakkari’ye ayrı bir renk kattığını belirterek, belediye yetkililerini teşekkür ettiler. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği sanatçı birbirinden güzel şarkılar ile adeta park alanını inletti Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Kasımoğlu, Başkan Yardımcısı Yılmaz çocuklar ve aileleri ile birlikte halay çektiler. Vali Akbıyık’ın elinde oynamak için adeta birbirleri ile yarışan çocuklar vali ile birlikte oynamanın sevincini yaşadılar.

Kent Parktaki etkinlikler açık hava tiyatrosu ile devam edeceği belirtildi.