’Sahne sende’ yarı filanında Aleyna mest etti

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen ‘Sahne sırası sende yarı final’ etkinliğine 17 yasındaki Aleyna Koçak güzel sesi ile finale kaldı.

Kent parkta Ağustos ayından itibaren başlayan ve halen devam eden etkinlikler renkli görüntülere sahne oluyor. ‘Sahne sırası sende yarı final’ etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İsimlerini görevlilere yazdırarak tek tek sahneye çıkan 7’den 70’e birçok yarışmacı, şarkı seslendirerek performanslarını sergiledi. Açık havadaki Hakkari gecelerine renk katan yarışmacılar, tribündeki izleyiciler tarafından büyük beğeniyle alkışlandılar. Sahne alan yarışmacıların performansları ses sanatçıları Mahmut Duman, Bülent ve Özgür Kuşar ikizler ve Münür Beyter’den oluşan jüri üyeleri tarafından oylandı. Onlarca yarışmacının arasında yerine alan ve 6 yarışmacının yarı finale kaldığı yarışmada 17 yaşındaki Aleyna Koçak, güzel sesi ile finale da kalmaya hak kazandı. Her yaşta yarışmacının katıldığı ‘Sahne sırası sende çeyrek final’ etkinliğinde birçok ünlünün şarkıları seslendirildi. Yarışmanın finalinde dereceye girenlere belediye tarafından sürpriz ödüller verilecek. Hakkari Belediyesi tarafından iki aydır Kent Park’ta düzenlenen etkinliklerin şehir merkezine ayrı bir renk kattığını ifade eden vatandaşlar, huzur ve güvenin sağlandığı kentte güzel etkinlikler düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devamı talebinde bulundular.