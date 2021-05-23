banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!
Mehmet Ağar yeniden yargılanacak
Mehmet Ağar yeniden yargılanacak
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı

Polen üreten kavak ağaçlarının yerine ıhlamur fidanları dikilecek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenleri üreten kavak ağaçlarının kesilerek yerine ıhlamur fidanları dikilmesine karar verildi.

HAKKARİ 23.05.2021, 17:41
Polen üreten kavak ağaçlarının yerine ıhlamur fidanları dikilecek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenleri üreten kavak ağaçlarının kesilerek yerine ıhlamur fidanları dikilmesine karar verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar ilçe sakinlerini sevindirdi. Toplum sağlığını tehdit eder hale gelmesi nedeniyle kavak ağaçları yerine şehir yaşantısına daha uygun ıhlamur ağacının öncelikli olarak tercih edileceği belirtilen kararda, “Özel mülkiyetteki kavak ağaçlarının vatandaşlarımız tarafından kaldırılması önceliklidir. İmkanı olmayanların Yüksekova Belediyesinden yardım istemeleri halinde yardımcı olunacaktır” denildi.
Yorumlar (0)
23°
açık