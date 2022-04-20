‘Pençe-Kilit’ operasyonu şehidine uğurlama töreni

Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari’de uğurlama töreni düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu’nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin okunmasının ardından şehit Kanlıkuyu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda ambulansa konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürülen ve evli olduğu belirtilen Kanlıkuyu’nun cenazesi, daha sonra memleketi Çankırı’ya uğurlandı.