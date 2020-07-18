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Özel güvenlik görevlilerinden Müdür Gür’e ziyaret
HAKKARİ’DEKİ2019-2020 GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ASALETEN HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN BİLAL GÜR’Ü MAKAMINDA ZİYARET EDEREK GÖREVİNDEN BAŞARILAR DİLEDİLER.
HAKKARİ 18.07.2020, 10:03
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Hakkari’de güvenlik görevlileri, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilal Gür’ü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.
Özel güvenlik görevlileri Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten bakan Bilal Gür’ün Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile bu göreve asaleten atanması dolayısıyla kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerinde Müdür Gür’ün başarılı bir eğitimci ve ilde sevilen ve sayılan bir sima olduğunu anlatan özel güvenlik görevlileri, kendisine başarılar dilediler.
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